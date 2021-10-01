Tokenomika pro Bloktopia (BLOK)

Tokenomika pro Bloktopia (BLOK)

Zjistěte klíčové informace o Bloktopia (BLOK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bloktopia (BLOK)

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Oficiální webové stránky:
https://www.bloktopia.com/
Bílá kniha:
https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84

Bloktopia (BLOK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bloktopia (BLOK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 24.79B
$ 24.79B$ 24.79B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.0054
$ 0.0054$ 0.0054
Historické minimum:
$ 0.000220529207184051
$ 0.000220529207184051$ 0.000220529207184051
Aktuální cena:
$ 0.0002255
$ 0.0002255$ 0.0002255

Tokenomika Bloktopia (BLOK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bloktopia (BLOK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLOK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLOK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLOK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLOK!

Jak nakupovat BLOK

Chtěli byste si přidat Bloktopia (BLOK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BLOK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bloktopia (BLOK)

Analýza historie cen BLOK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BLOK

Chcete vědět, kam může BLOK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BLOK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.