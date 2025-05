BLOK

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

JménoBLOK

PoziceNo.1193

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu24,792,088,581

Max. objem0

Celkový objem116,929,392,615

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.1776573348508086,2021-10-31

Nejnižší cena0.000289186772221626,2025-04-20

Veřejný blockchainMATIC

Sektor

Sociální sítě

