Tokenomika pro Biometric Financial (BIOFI)

Zjistěte klíčové informace o Biometric Financial (BIOFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Oficiální webové stránky:
https://biometricfinancial.org/home/
Bílá kniha:
https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753

Biometric Financial (BIOFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Biometric Financial (BIOFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.14M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.91B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.91M
Historické maximum:
$ 0.031
Historické minimum:
$ 0.000068186806932818
Aktuální cena:
$ 0.0002907
Tokenomika Biometric Financial (BIOFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Biometric Financial (BIOFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BIOFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BIOFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BIOFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBIOFI!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.