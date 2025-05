BIOFI

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

JménoBIOFI

PoziceNo.2205

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu3,914,323,139

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.3914%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.030337844902959543,2022-05-18

Nejnižší cena0.000124913182720355,2025-04-22

Veřejný blockchainBSC

