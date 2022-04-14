Tokenomika pro CreatorBid (BID)

Zjistěte klíčové informace o CreatorBid (BID), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CreatorBid (BID)

Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

Oficiální webové stránky:
https://creator.bid/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B

CreatorBid (BID): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CreatorBid (BID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.02M
$ 20.02M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 268.88M
$ 268.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 74.46M
$ 74.46M
Historické maximum:
$ 0.2739
$ 0.2739
Historické minimum:
$ 0.021154434890063488
$ 0.021154434890063488
Aktuální cena:
$ 0.07446
$ 0.07446

Tokenomika CreatorBid (BID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CreatorBid (BID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BID, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBID!

Jak nakupovat BID

Chtěli byste si přidat CreatorBid (BID) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BID, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro CreatorBid (BID)

Analýza historie cen BID pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BID

Chcete vědět, kam může BID zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BID kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.