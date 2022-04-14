Tokenomika pro Kamino (KMNO)

Tokenomika pro Kamino (KMNO)

Zjistěte klíčové informace o Kamino (KMNO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kamino (KMNO)

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Oficiální webové stránky:
https://app.kamino.finance/
Bílá kniha:
https://docs.kamino.finance/kamino-lend-litepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS

Kamino (KMNO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kamino (KMNO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 157.41M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.53B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 621.30M
Historické maximum:
$ 0.24913
Historické minimum:
$ 0.019443669036248168
Aktuální cena:
$ 0.06213
Tokenomika Kamino (KMNO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kamino (KMNO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KMNO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KMNO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KMNO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKMNO!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.