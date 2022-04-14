Tokenomika pro BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Zjistěte klíčové informace o BICITY AI PROJECTS (BICITY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

Oficiální webové stránky:
https://www.bicity.com
Bílá kniha:
https://app.bicity.com/white-paper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978

BICITY AI PROJECTS (BICITY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BICITY AI PROJECTS (BICITY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.59M
$ 1.59M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 4.17B
$ 4.17B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.81M
$ 3.81M
Historické maximum:
$ 1.1429
$ 1.1429
Historické minimum:
$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416
Aktuální cena:
$ 0.0003814
$ 0.0003814

Tokenomika BICITY AI PROJECTS (BICITY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BICITY AI PROJECTS (BICITY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BICITY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BICITY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BICITY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBICITY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.