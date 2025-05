BICITY

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

JménoBICITY

PoziceNo.3558

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.9658122894174352,2024-06-23

Nejnižší cena0.000584301484981745,2025-04-06

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníBICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.