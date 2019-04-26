Tokenomika pro ARPA (ARPA)

Zjistěte klíčové informace o ARPA (ARPA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ARPA (ARPA)

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Oficiální webové stránky:
https://arpanetwork.io
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/gnqammz8wtysrud4
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ARPA (ARPA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.67M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 1.52B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.5
Historické minimum:
$ 0.00348694370424
Aktuální cena:
$ 0.02413
Tokenomika ARPA (ARPA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ARPA (ARPA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARPA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARPA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARPA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARPA!

Jak nakupovat ARPA

Chtěli byste si přidat ARPA (ARPA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ARPA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ARPA (ARPA)

Analýza historie cen ARPA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ARPA

Chcete vědět, kam může ARPA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARPA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.