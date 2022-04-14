Tokenomika pro BugsCoin (BGSC)

Tokenomika pro BugsCoin (BGSC)

Zjistěte klíčové informace o BugsCoin (BGSC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BugsCoin (BGSC)

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

Oficiální webové stránky:
https://www.bugscoin.com
Bílá kniha:
https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3

BugsCoin (BGSC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BugsCoin (BGSC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 84.70M
Celkový objem:
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 11.56B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 732.50M
Historické maximum:
$ 0.380002
Historické minimum:
$ 0.000879298085739812
Aktuální cena:
$ 0.007325
$ 0.007325

Tokenomika BugsCoin (BGSC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BugsCoin (BGSC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BGSC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BGSC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BGSC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBGSC!

Jak nakupovat BGSC

Chtěli byste si přidat BugsCoin (BGSC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BGSC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro BugsCoin (BGSC)

Analýza historie cen BGSC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BGSC

Chcete vědět, kam může BGSC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BGSC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.