Tokenomika pro Banana Gun (BANANA)

Zjistěte klíčové informace o Banana Gun (BANANA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Banana Gun (BANANA)

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Oficiální webové stránky:
https://bananagun.io/
Bílá kniha:
https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4

Banana Gun (BANANA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Banana Gun (BANANA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 108.52M
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 4.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 271.00M
Historické maximum:
$ 81.883
Historické minimum:
$ 4.913122153494544
Aktuální cena:
$ 27.1
Tokenomika Banana Gun (BANANA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Banana Gun (BANANA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BANANA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BANANA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BANANA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBANANA!

Jak nakupovat BANANA

Chtěli byste si přidat Banana Gun (BANANA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BANANA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Banana Gun (BANANA)

Analýza historie cen BANANA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BANANA

Chcete vědět, kam může BANANA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BANANA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.