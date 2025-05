BANANA

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

JménoBANANA

PoziceNo.401

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)440.60%

Objem v oběhu3,983,012.90788956

Max. objem10,000,000

Celkový objem8,453,397.74463985

Poměr v oběhu0.3983%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum78.69544217538915,2024-07-20

Nejnižší cena4.913122153494544,2023-10-12

Veřejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.