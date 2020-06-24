Tokenomika pro balancer (BAL)

Tokenomika pro balancer (BAL)

Zjistěte klíčové informace o balancer (BAL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Oficiální webové stránky:
https://balancer.fi/
Bílá kniha:
https://docs.balancer.fi/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D

balancer (BAL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro balancer (BAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 99.35M
$ 99.35M$ 99.35M
Celkový objem:
$ 96.15M
$ 96.15M$ 96.15M
Objem v oběhu:
$ 66.75M
$ 66.75M$ 66.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 143.11M
$ 143.11M$ 143.11M
Historické maximum:
$ 74.82807
$ 74.82807$ 74.82807
Historické minimum:
$ 0.7530492732247144
$ 0.7530492732247144$ 0.7530492732247144
Aktuální cena:
$ 1.4884
$ 1.4884$ 1.4884

Tokenomika balancer (BAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro balancer (BAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BAL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBAL!

Historie cen pro balancer (BAL)

Analýza historie cen BAL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BAL

Chcete vědět, kam může BAL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BAL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.