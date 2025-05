BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

JménoBAL

PoziceNo.454

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)15.83%

Objem v oběhu63,512,265.95836401

Max. objem96,150,704

Celkový objem68,480,302.52191274

Poměr v oběhu0.6605%

Datum vydání2020-06-24 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum74.77226165,2021-05-04

Nejnižší cena0.7530492732247144,2025-04-08

Veřejný blockchainETH

