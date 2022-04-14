Tokenomika pro Bad Idea AI (BAD)

Tokenomika pro Bad Idea AI (BAD)

Zjistěte klíčové informace o Bad Idea AI (BAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Oficiální webové stránky:
https://www.badidea.ai/
Bílá kniha:
https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015

Bad Idea AI (BAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bad Idea AI (BAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.11M
Celkový objem:
$ 831.04T
Objem v oběhu:
$ 618.73T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.21M
Historické maximum:
$ 0.00000009894
Historické minimum:
$ 0.000000000065979197
Aktuální cena:
$ 0.00000000988
Tokenomika Bad Idea AI (BAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bad Idea AI (BAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBAD!

Jak nakupovat BAD

Chtěli byste si přidat Bad Idea AI (BAD) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BAD, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bad Idea AI (BAD)

Analýza historie cen BAD pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BAD

Chcete vědět, kam může BAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

