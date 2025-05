BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

JménoBAD

PoziceNo.1265

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu610,778,419,524,678.5

Max. objem831,041,059,897,327

Celkový objem829,489,818,339,148

Poměr v oběhu0.7349%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00000019534950314,2023-08-13

Nejnižší cena0.000000000065979197,2023-05-05

Veřejný blockchainETH

Představení$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.