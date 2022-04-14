Tokenomika pro B3TR (B3TR)
Informace o B3TR (B3TR)
VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.
B3TR (B3TR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro B3TR (B3TR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika B3TR (B3TR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro B3TR (B3TR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů B3TR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu B3TR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro B3TR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuB3TR!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
