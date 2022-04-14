Tokenomika pro B3TR (B3TR)

Zjistěte klíčové informace o B3TR (B3TR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

Oficiální webové stránky:
https://vebetterdao.org/
Bílá kniha:
https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/

B3TR (B3TR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro B3TR (B3TR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.139
$ 0.139$ 0.139
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.09346
$ 0.09346$ 0.09346

Tokenomika B3TR (B3TR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro B3TR (B3TR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů B3TR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu B3TR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro B3TR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuB3TR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.