Tokenomika pro B3 Base (B3)

Zjistěte klíčové informace o B3 Base (B3), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

Oficiální webové stránky:
https://b3.fun/
Bílá kniha:
https://docs.b3.fun/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3

B3 Base (B3): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro B3 Base (B3), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 70.61M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 21.29B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.019926
Historické minimum:
$ 0.002454638366307108
Aktuální cena:
$ 0.003316
Tokenomika B3 Base (B3): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro B3 Base (B3) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů B3, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu B3, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro B3 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuB3!

Jak nakupovat B3

Chtěli byste si přidat B3 Base (B3) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu B3, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro B3 Base (B3)

Analýza historie cen B3 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny B3

Chcete vědět, kam může B3 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen B3 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.