Tokenomika pro Helium Network Token (HNT)

Zjistěte klíčové informace o Helium Network Token (HNT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Oficiální webové stránky:
https://www.helium.com/
Bílá kniha:
http://docs.helium.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux

Helium Network Token (HNT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Helium Network Token (HNT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 572.23M
$ 572.23M
Celkový objem:
$ 223.00M
$ 223.00M
Objem v oběhu:
$ 186.15M
$ 186.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 685.50M
$ 685.50M
Historické maximum:
$ 10.582
$ 10.582
Historické minimum:
$ 0.253390913127
$ 0.253390913127
Aktuální cena:
$ 3.074
$ 3.074

Tokenomika Helium Network Token (HNT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Helium Network Token (HNT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HNT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HNT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HNT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHNT!

Jak nakupovat HNT

Chtěli byste si přidat Helium Network Token (HNT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HNT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Helium Network Token (HNT)

Analýza historie cen HNT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HNT

Chcete vědět, kam může HNT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HNT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.