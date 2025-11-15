Tokenomika pro Autonomi (AUTONOMI)

Zjistěte klíčové informace o Autonomi (AUTONOMI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:58:37 (UTC+8)
USD

Autonomi (AUTONOMI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Autonomi (AUTONOMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.98M
Celkový objem:
$ 1.20B
Objem v oběhu:
$ 136.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 34.94M
Historické maximum:
$ 0.452
Historické minimum:
$ 0.027318315086072017
Aktuální cena:
$ 0.02912
Informace o Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Oficiální webové stránky:
https://autonomi.com
Bílá kniha:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Block Explorer:
https://arbiscan.io/address/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Tokenomika Autonomi (AUTONOMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Autonomi (AUTONOMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AUTONOMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AUTONOMI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AUTONOMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAUTONOMI!

Jak nakupovat AUTONOMI

Chtěli byste si přidat Autonomi (AUTONOMI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AUTONOMI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Autonomi (AUTONOMI)

Analýza historie cen AUTONOMI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AUTONOMI

Chcete vědět, kam může AUTONOMI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AUTONOMI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

