Dnešní aktuální cena Autonomi je 0.03509 USD. Sledujte aktualizace cen AUTONOMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AUTONOMI.

Více informací o AUTONOMI

Informace o ceně AUTONOMI

Co je to AUTONOMI

Bílá kniha pro AUTONOMI

Oficiální webové stránky AUTONOMI

Tokenomika pro AUTONOMI

Předpověď cen AUTONOMI

Historie AUTONOMI

Průvodce nákupem (AUTONOMI)

Převodník AUTONOMI na fiat měnu

AUTONOMI Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Autonomi

Kurz Autonomi(AUTONOMI)

Aktuální cena 1 AUTONOMI na USD

$0.0351
$0.0351$0.0351
-2.85%1D
USD
Graf aktuální ceny Autonomi (AUTONOMI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:49 (UTC+8)

Informace o ceně Autonomi (AUTONOMI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03364
$ 0.03364$ 0.03364
Nejnižší za 24 h
$ 0.03643
$ 0.03643$ 0.03643
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03364
$ 0.03364$ 0.03364

$ 0.03643
$ 0.03643$ 0.03643

$ 0.35756319057761676
$ 0.35756319057761676$ 0.35756319057761676

$ 0.03339712490924477
$ 0.03339712490924477$ 0.03339712490924477

-0.74%

-2.85%

-13.13%

-13.13%

Cena Autonomi (AUTONOMI) v reálném čase je $ 0.03509. Za posledních 24 hodin se AUTONOMI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03364 do maxima $ 0.03643, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AUTONOMI v historii je $ 0.35756319057761676, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03339712490924477.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AUTONOMI se za poslední hodinu změnila o -0.74%, za 24 hodin o -2.85% a za posledních 7 dní o -13.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Autonomi (AUTONOMI)

No.1446

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

$ 86.55K
$ 86.55K$ 86.55K

$ 42.11M
$ 42.11M$ 42.11M

136.64M
136.64M 136.64M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

ARB

Aktuální tržní kapitalizace Autonomi je $ 4.79M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 86.55K. Objem v oběhu AUTONOMI je 136.64M, přičemž celková zásoba je 1200000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 42.11M.

Historie cen v USD pro Autonomi (AUTONOMI)

Sledujte změny cen Autonomi pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0010297-2.85%
30 dní$ -0.02085-37.28%
60 dní$ -0.0247-41.32%
90 dní$ -0.01958-35.82%
Změna ceny Autonomi dnes

Dnes zaznamenal AUTONOMI změnu o $ -0.0010297 (-2.85%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Autonomi za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.02085 (-37.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Autonomi za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AUTONOMI ke změně o $ -0.0247 (-41.32%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Autonomi za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01958 (-35.82%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Autonomi (AUTONOMI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Autonomi.

Co je Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Autonomi investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AUTONOMIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Autonomi na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Autonomi a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Autonomi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Autonomi (AUTONOMI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Autonomi (AUTONOMI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Autonomi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Autonomi!

Tokenomika pro Autonomi (AUTONOMI)

Pochopení tokenomiky Autonomi (AUTONOMI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AUTONOMI hned teď!

Jak nakupovat Autonomi (AUTONOMI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Autonomi? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Autonomi podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AUTONOMI na místní měny

1 Autonomi(AUTONOMI) na VND
923.39335
1 Autonomi(AUTONOMI) na AUD
A$0.0533368
1 Autonomi(AUTONOMI) na GBP
0.0266684
1 Autonomi(AUTONOMI) na EUR
0.0301774
1 Autonomi(AUTONOMI) na USD
$0.03509
1 Autonomi(AUTONOMI) na MYR
RM0.1470271
1 Autonomi(AUTONOMI) na TRY
1.4748327
1 Autonomi(AUTONOMI) na JPY
¥5.36877
1 Autonomi(AUTONOMI) na ARS
ARS$50.4888956
1 Autonomi(AUTONOMI) na RUB
2.8208851
1 Autonomi(AUTONOMI) na INR
3.1173956
1 Autonomi(AUTONOMI) na IDR
Rp584.8330994
1 Autonomi(AUTONOMI) na PHP
2.0594321
1 Autonomi(AUTONOMI) na EGP
￡E.1.6509845
1 Autonomi(AUTONOMI) na BRL
R$0.1884333
1 Autonomi(AUTONOMI) na CAD
C$0.049126
1 Autonomi(AUTONOMI) na BDT
4.2922088
1 Autonomi(AUTONOMI) na NGN
50.7811953
1 Autonomi(AUTONOMI) na COP
$134.9614035
1 Autonomi(AUTONOMI) na ZAR
R.0.6088115
1 Autonomi(AUTONOMI) na UAH
1.4720255
1 Autonomi(AUTONOMI) na TZS
T.Sh.86.4284245
1 Autonomi(AUTONOMI) na VES
Bs7.75489
1 Autonomi(AUTONOMI) na CLP
$33.05478
1 Autonomi(AUTONOMI) na PKR
Rs9.8564301
1 Autonomi(AUTONOMI) na KZT
18.5955946
1 Autonomi(AUTONOMI) na THB
฿1.1305998
1 Autonomi(AUTONOMI) na TWD
NT$1.0804211
1 Autonomi(AUTONOMI) na AED
د.إ0.1287803
1 Autonomi(AUTONOMI) na CHF
Fr0.028072
1 Autonomi(AUTONOMI) na HKD
HK$0.2726493
1 Autonomi(AUTONOMI) na AMD
֏13.428943
1 Autonomi(AUTONOMI) na MAD
.د.م0.3245825
1 Autonomi(AUTONOMI) na MXN
$0.6512704
1 Autonomi(AUTONOMI) na SAR
ريال0.1315875
1 Autonomi(AUTONOMI) na ETB
Br5.4115798
1 Autonomi(AUTONOMI) na KES
KSh4.5332771
1 Autonomi(AUTONOMI) na JOD
د.أ0.02487881
1 Autonomi(AUTONOMI) na PLN
0.1291312
1 Autonomi(AUTONOMI) na RON
лв0.1547469
1 Autonomi(AUTONOMI) na SEK
kr0.3326532
1 Autonomi(AUTONOMI) na BGN
лв0.0593021
1 Autonomi(AUTONOMI) na HUF
Ft11.8067323
1 Autonomi(AUTONOMI) na CZK
0.7400481
1 Autonomi(AUTONOMI) na KWD
د.ك0.01073754
1 Autonomi(AUTONOMI) na ILS
0.1140425
1 Autonomi(AUTONOMI) na BOB
Bs0.2424719
1 Autonomi(AUTONOMI) na AZN
0.059653
1 Autonomi(AUTONOMI) na TJS
SM0.3231789
1 Autonomi(AUTONOMI) na GEL
0.0950939
1 Autonomi(AUTONOMI) na AOA
Kz32.1631431
1 Autonomi(AUTONOMI) na BHD
.د.ب0.01319384
1 Autonomi(AUTONOMI) na BMD
$0.03509
1 Autonomi(AUTONOMI) na DKK
kr0.2270323
1 Autonomi(AUTONOMI) na HNL
L0.9235688
1 Autonomi(AUTONOMI) na MUR
1.6050166
1 Autonomi(AUTONOMI) na NAD
$0.6063552
1 Autonomi(AUTONOMI) na NOK
kr0.3551108
1 Autonomi(AUTONOMI) na NZD
$0.0610566
1 Autonomi(AUTONOMI) na PAB
B/.0.03509
1 Autonomi(AUTONOMI) na PGK
K0.1477289
1 Autonomi(AUTONOMI) na QAR
ر.ق0.1277276
1 Autonomi(AUTONOMI) na RSD
дин.3.5644422
1 Autonomi(AUTONOMI) na UZS
soʻm422.7709871
1 Autonomi(AUTONOMI) na ALL
L2.9408929
1 Autonomi(AUTONOMI) na ANG
ƒ0.0628111
1 Autonomi(AUTONOMI) na AWG
ƒ0.0628111
1 Autonomi(AUTONOMI) na BBD
$0.07018
1 Autonomi(AUTONOMI) na BAM
KM0.0589512
1 Autonomi(AUTONOMI) na BIF
Fr103.79622
1 Autonomi(AUTONOMI) na BND
$0.045617
1 Autonomi(AUTONOMI) na BSD
$0.03509
1 Autonomi(AUTONOMI) na JMD
$5.6375594
1 Autonomi(AUTONOMI) na KHR
140.9235454
1 Autonomi(AUTONOMI) na KMF
Fr14.94834
1 Autonomi(AUTONOMI) na LAK
762.8260717
1 Autonomi(AUTONOMI) na LKR
රු10.6947302
1 Autonomi(AUTONOMI) na MDL
L0.593021
1 Autonomi(AUTONOMI) na MGA
Ar158.062905
1 Autonomi(AUTONOMI) na MOP
P0.2810709
1 Autonomi(AUTONOMI) na MVR
0.536877
1 Autonomi(AUTONOMI) na MWK
MK60.9200999
1 Autonomi(AUTONOMI) na MZN
MT2.242251
1 Autonomi(AUTONOMI) na NPR
रु4.9820782
1 Autonomi(AUTONOMI) na PYG
248.85828
1 Autonomi(AUTONOMI) na RWF
Fr50.98577
1 Autonomi(AUTONOMI) na SBD
$0.2887907
1 Autonomi(AUTONOMI) na SCR
0.4793294
1 Autonomi(AUTONOMI) na SRD
$1.350965
1 Autonomi(AUTONOMI) na SVC
$0.3070375
1 Autonomi(AUTONOMI) na SZL
L0.6088115
1 Autonomi(AUTONOMI) na TMT
m0.122815
1 Autonomi(AUTONOMI) na TND
د.ت0.10305933
1 Autonomi(AUTONOMI) na TTD
$0.2375593
1 Autonomi(AUTONOMI) na UGX
Sh122.25356
1 Autonomi(AUTONOMI) na XAF
Fr19.82585
1 Autonomi(AUTONOMI) na XCD
$0.094743
1 Autonomi(AUTONOMI) na XOF
Fr19.82585
1 Autonomi(AUTONOMI) na XPF
Fr3.57918
1 Autonomi(AUTONOMI) na BWP
P0.4716096
1 Autonomi(AUTONOMI) na BZD
$0.0705309
1 Autonomi(AUTONOMI) na CVE
$3.3507441
1 Autonomi(AUTONOMI) na DJF
Fr6.21093
1 Autonomi(AUTONOMI) na DOP
$2.2489181
1 Autonomi(AUTONOMI) na DZD
د.ج4.5609982
1 Autonomi(AUTONOMI) na FJD
$0.0793034
1 Autonomi(AUTONOMI) na GNF
Fr305.10755
1 Autonomi(AUTONOMI) na GTQ
Q0.2691403
1 Autonomi(AUTONOMI) na GYD
$7.3485478
1 Autonomi(AUTONOMI) na ISK
kr4.38625

Zdroj Autonomi

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Autonomi, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Autonomi
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Autonomi

Jakou hodnotu má dnes Autonomi (AUTONOMI)?
Aktuální cena AUTONOMI v USD je 0.03509 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AUTONOMI v USD?
Aktuální cena AUTONOMI v USD je $ 0.03509. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Autonomi?
Tržní kapitalizace AUTONOMI je $ 4.79M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AUTONOMI v oběhu?
Objem AUTONOMI v oběhu je 136.64M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AUTONOMI?
AUTONOMI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.35756319057761676 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AUTONOMI?
AUTONOMI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03339712490924477 USD.
Jaký je objem obchodování AUTONOMI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AUTONOMI je $ 86.55K USD.
Dosáhne AUTONOMI letos vyšší ceny?
AUTONOMI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAUTONOMI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Autonomi (AUTONOMI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod AUTONOMI na USD

Částka

AUTONOMI
AUTONOMI
USD
USD

1 AUTONOMI = 0.03509 USD

Obchodujte AUTONOMI

AUTONOMI/USDT
$0.0351
$0.0351$0.0351
-2.65%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

