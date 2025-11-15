Tokenomika pro Aster Inu (ASTERINU)

Tokenomika pro Aster Inu (ASTERINU)

Zjistěte klíčové informace o Aster Inu (ASTERINU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:20:30 (UTC+8)
USD

Aster Inu (ASTERINU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aster Inu (ASTERINU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 202.95K
$ 202.95K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 990.00M
$ 990.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 205.00K
$ 205.00K
Historické maximum:
$ 0.00411
$ 0.00411
Historické minimum:
$ 0.000190827686511984
$ 0.000190827686511984
Aktuální cena:
$ 0.000205
$ 0.000205

Informace o Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Oficiální webové stránky:
https://asterinu.xyz/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9f6c24232f1bba6ef47bcb81b9b9434acdb94444

Tokenomika Aster Inu (ASTERINU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aster Inu (ASTERINU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASTERINU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASTERINU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASTERINU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASTERINU!

Historie cen pro Aster Inu (ASTERINU)

Analýza historie cen ASTERINU pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ASTERINU

Chcete vědět, kam může ASTERINU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASTERINU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

