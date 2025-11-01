BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aster Inu je 0.000251 USD. Sledujte aktualizace cen ASTERINU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ASTERINU.

Kurz Aster Inu(ASTERINU)

Aktuální cena 1 ASTERINU na USD

$0.000251
-2.33%1D
USD
Graf aktuální ceny Aster Inu (ASTERINU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:24:13 (UTC+8)

Informace o ceně Aster Inu (ASTERINU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000242
Nejnižší za 24 h
$ 0.000271
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000242
$ 0.000271
$ 0.008002267526781424
$ 0.000230910459771523
0.00%

-2.33%

-34.81%

-34.81%

Cena Aster Inu (ASTERINU) v reálném čase je $ 0.000251. Za posledních 24 hodin se ASTERINU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000242 do maxima $ 0.000271, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ASTERINU v historii je $ 0.008002267526781424, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000230910459771523.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ASTERINU se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -2.33% a za posledních 7 dní o -34.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aster Inu (ASTERINU)

No.2803

$ 248.49K
$ 5.95K
$ 251.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Aster Inu je $ 248.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 5.95K. Objem v oběhu ASTERINU je 990.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 251.00K.

Historie cen v USD pro Aster Inu (ASTERINU)

Sledujte změny cen Aster Inu pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00000599-2.33%
30 dní$ -0.001249-83.27%
60 dní$ -0.001249-83.27%
90 dní$ -0.001249-83.27%
Změna ceny Aster Inu dnes

Dnes zaznamenal ASTERINU změnu o $ -0.00000599 (-2.33%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Aster Inu za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001249 (-83.27%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Aster Inu za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ASTERINU ke změně o $ -0.001249 (-83.27%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Aster Inu za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.001249 (-83.27%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Aster Inu (ASTERINU)?

Podívejte se na stránku Historie cen Aster Inu.

Co je Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Aster Inu investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ASTERINUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Aster Inu na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Aster Inu a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Aster Inu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aster Inu (ASTERINU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aster Inu (ASTERINU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aster Inu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aster Inu!

Tokenomika pro Aster Inu (ASTERINU)

Pochopení tokenomiky Aster Inu (ASTERINU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ASTERINU hned teď!

Jak nakupovat Aster Inu (ASTERINU)

Snažíte se zjistit, jak koupit Aster Inu? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Aster Inu podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ASTERINU na místní měny

1 Aster Inu(ASTERINU) na VND
6.605065
1 Aster Inu(ASTERINU) na AUD
A$0.00038152
1 Aster Inu(ASTERINU) na GBP
0.00019076
1 Aster Inu(ASTERINU) na EUR
0.00021586
1 Aster Inu(ASTERINU) na USD
$0.000251
1 Aster Inu(ASTERINU) na MYR
RM0.00105169
1 Aster Inu(ASTERINU) na TRY
0.01054953
1 Aster Inu(ASTERINU) na JPY
¥0.038403
1 Aster Inu(ASTERINU) na ARS
ARS$0.36114884
1 Aster Inu(ASTERINU) na RUB
0.02017789
1 Aster Inu(ASTERINU) na INR
0.02229884
1 Aster Inu(ASTERINU) na IDR
Rp4.18333166
1 Aster Inu(ASTERINU) na PHP
0.01473119
1 Aster Inu(ASTERINU) na EGP
￡E.0.01180955
1 Aster Inu(ASTERINU) na BRL
R$0.00134787
1 Aster Inu(ASTERINU) na CAD
C$0.0003514
1 Aster Inu(ASTERINU) na BDT
0.03070232
1 Aster Inu(ASTERINU) na NGN
0.36323967
1 Aster Inu(ASTERINU) na COP
$0.96538365
1 Aster Inu(ASTERINU) na ZAR
R.0.00435485
1 Aster Inu(ASTERINU) na UAH
0.01052945
1 Aster Inu(ASTERINU) na TZS
T.Sh.0.61822555
1 Aster Inu(ASTERINU) na VES
Bs0.055471
1 Aster Inu(ASTERINU) na CLP
$0.236442
1 Aster Inu(ASTERINU) na PKR
Rs0.07050339
1 Aster Inu(ASTERINU) na KZT
0.13301494
1 Aster Inu(ASTERINU) na THB
฿0.00808722
1 Aster Inu(ASTERINU) na TWD
NT$0.00772829
1 Aster Inu(ASTERINU) na AED
د.إ0.00092117
1 Aster Inu(ASTERINU) na CHF
Fr0.0002008
1 Aster Inu(ASTERINU) na HKD
HK$0.00195027
1 Aster Inu(ASTERINU) na AMD
֏0.0960577
1 Aster Inu(ASTERINU) na MAD
.د.م0.00232175
1 Aster Inu(ASTERINU) na MXN
$0.00465856
1 Aster Inu(ASTERINU) na SAR
ريال0.00094125
1 Aster Inu(ASTERINU) na ETB
Br0.03870922
1 Aster Inu(ASTERINU) na KES
KSh0.03242669
1 Aster Inu(ASTERINU) na JOD
د.أ0.000177959
1 Aster Inu(ASTERINU) na PLN
0.00092368
1 Aster Inu(ASTERINU) na RON
лв0.00110691
1 Aster Inu(ASTERINU) na SEK
kr0.00237948
1 Aster Inu(ASTERINU) na BGN
лв0.00042419
1 Aster Inu(ASTERINU) na HUF
Ft0.08445397
1 Aster Inu(ASTERINU) na CZK
0.00529359
1 Aster Inu(ASTERINU) na KWD
د.ك0.000076806
1 Aster Inu(ASTERINU) na ILS
0.00081575
1 Aster Inu(ASTERINU) na BOB
Bs0.00173441
1 Aster Inu(ASTERINU) na AZN
0.0004267
1 Aster Inu(ASTERINU) na TJS
SM0.00231171
1 Aster Inu(ASTERINU) na GEL
0.00068021
1 Aster Inu(ASTERINU) na AOA
Kz0.23006409
1 Aster Inu(ASTERINU) na BHD
.د.ب0.000094376
1 Aster Inu(ASTERINU) na BMD
$0.000251
1 Aster Inu(ASTERINU) na DKK
kr0.00162397
1 Aster Inu(ASTERINU) na HNL
L0.00660632
1 Aster Inu(ASTERINU) na MUR
0.01148074
1 Aster Inu(ASTERINU) na NAD
$0.00433728
1 Aster Inu(ASTERINU) na NOK
kr0.00254012
1 Aster Inu(ASTERINU) na NZD
$0.00043674
1 Aster Inu(ASTERINU) na PAB
B/.0.000251
1 Aster Inu(ASTERINU) na PGK
K0.00105671
1 Aster Inu(ASTERINU) na QAR
ر.ق0.00091364
1 Aster Inu(ASTERINU) na RSD
дин.0.02549658
1 Aster Inu(ASTERINU) na UZS
soʻm3.02409569
1 Aster Inu(ASTERINU) na ALL
L0.02103631
1 Aster Inu(ASTERINU) na ANG
ƒ0.00044929
1 Aster Inu(ASTERINU) na AWG
ƒ0.00044929
1 Aster Inu(ASTERINU) na BBD
$0.000502
1 Aster Inu(ASTERINU) na BAM
KM0.00042168
1 Aster Inu(ASTERINU) na BIF
Fr0.742458
1 Aster Inu(ASTERINU) na BND
$0.0003263
1 Aster Inu(ASTERINU) na BSD
$0.000251
1 Aster Inu(ASTERINU) na JMD
$0.04032566
1 Aster Inu(ASTERINU) na KHR
1.00803106
1 Aster Inu(ASTERINU) na KMF
Fr0.106926
1 Aster Inu(ASTERINU) na LAK
5.45652163
1 Aster Inu(ASTERINU) na LKR
රු0.07649978
1 Aster Inu(ASTERINU) na MDL
L0.0042419
1 Aster Inu(ASTERINU) na MGA
Ar1.1306295
1 Aster Inu(ASTERINU) na MOP
P0.00201051
1 Aster Inu(ASTERINU) na MVR
0.0038403
1 Aster Inu(ASTERINU) na MWK
MK0.43576361
1 Aster Inu(ASTERINU) na MZN
MT0.0160389
1 Aster Inu(ASTERINU) na NPR
रु0.03563698
1 Aster Inu(ASTERINU) na PYG
1.780092
1 Aster Inu(ASTERINU) na RWF
Fr0.364703
1 Aster Inu(ASTERINU) na SBD
$0.00206573
1 Aster Inu(ASTERINU) na SCR
0.00342866
1 Aster Inu(ASTERINU) na SRD
$0.0096635
1 Aster Inu(ASTERINU) na SVC
$0.00219625
1 Aster Inu(ASTERINU) na SZL
L0.00435485
1 Aster Inu(ASTERINU) na TMT
m0.0008785
1 Aster Inu(ASTERINU) na TND
د.ت0.000737187
1 Aster Inu(ASTERINU) na TTD
$0.00169927
1 Aster Inu(ASTERINU) na UGX
Sh0.874484
1 Aster Inu(ASTERINU) na XAF
Fr0.141815
1 Aster Inu(ASTERINU) na XCD
$0.0006777
1 Aster Inu(ASTERINU) na XOF
Fr0.141815
1 Aster Inu(ASTERINU) na XPF
Fr0.025602
1 Aster Inu(ASTERINU) na BWP
P0.00337344
1 Aster Inu(ASTERINU) na BZD
$0.00050451
1 Aster Inu(ASTERINU) na CVE
$0.02396799
1 Aster Inu(ASTERINU) na DJF
Fr0.044427
1 Aster Inu(ASTERINU) na DOP
$0.01608659
1 Aster Inu(ASTERINU) na DZD
د.ج0.03262498
1 Aster Inu(ASTERINU) na FJD
$0.00056726
1 Aster Inu(ASTERINU) na GNF
Fr2.182445
1 Aster Inu(ASTERINU) na GTQ
Q0.00192517
1 Aster Inu(ASTERINU) na GYD
$0.05256442
1 Aster Inu(ASTERINU) na ISK
kr0.031375

Zdroj Aster Inu

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Aster Inu, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Aster Inu
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aster Inu

Jakou hodnotu má dnes Aster Inu (ASTERINU)?
Aktuální cena ASTERINU v USD je 0.000251 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ASTERINU v USD?
Aktuální cena ASTERINU v USD je $ 0.000251. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aster Inu?
Tržní kapitalizace ASTERINU je $ 248.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ASTERINU v oběhu?
Objem ASTERINU v oběhu je 990.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ASTERINU?
ASTERINU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.008002267526781424 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ASTERINU?
ASTERINU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000230910459771523 USD.
Jaký je objem obchodování ASTERINU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ASTERINU je $ 5.95K USD.
Dosáhne ASTERINU letos vyšší ceny?
ASTERINU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenASTERINU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:24:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Aster Inu (ASTERINU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

