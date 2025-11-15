Tokenomika pro Aster (ASTER)

Zjistěte klíčové informace o Aster (ASTER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:58:23 (UTC+8)
USD

Aster (ASTER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aster (ASTER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.29B
$ 2.29B
Celkový objem:
$ 8.00B
$ 8.00B
Objem v oběhu:
$ 2.02B
$ 2.02B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.06B
$ 9.06B
Historické maximum:
$ 2.436
$ 2.436
Historické minimum:
$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161
Aktuální cena:
$ 1.1329
$ 1.1329

Informace o Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Oficiální webové stránky:
https://www.asterdex.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Tokenomika Aster (ASTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aster (ASTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASTER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASTER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASTER!

Jak nakupovat ASTER

Chtěli byste si přidat Aster (ASTER) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ASTER, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Aster (ASTER)

Analýza historie cen ASTER pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ASTER

Chcete vědět, kam může ASTER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASTER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

