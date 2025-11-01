BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aster je 0.9836 USD. Sledujte aktualizace cen ASTER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ASTER.

Kurz Aster(ASTER)

Aktuální cena 1 ASTER na USD

+0.01%1D
Graf aktuální ceny Aster (ASTER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:34 (UTC+8)

Informace o ceně Aster (ASTER) (USD)

Cena Aster (ASTER) v reálném čase je $ 0.9836. Za posledních 24 hodin se ASTER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.9229 do maxima $ 1.029, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ASTER v historii je $ 2.419058923870731, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.08438718204444161.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ASTER se za poslední hodinu změnila o -2.47%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o -13.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aster (ASTER)

No.45

$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B

$ 26.45M
$ 26.45M$ 26.45M

$ 7.87B
$ 7.87B$ 7.87B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Aster je $ 1.98B, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 26.45M. Objem v oběhu ASTER je 2.02B, přičemž celková zásoba je 8000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.87B.

Historie cen v USD pro Aster (ASTER)

Sledujte změny cen Aster pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000098+0.01%
30 dní$ -0.7258-42.46%
60 dní$ +0.6836+227.86%
90 dní$ +0.6836+227.86%
Změna ceny Aster dnes

Dnes zaznamenal ASTER změnu o $ +0.000098 (+0.01%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Aster za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.7258 (-42.46%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Aster za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ASTER ke změně o $ +0.6836 (+227.86%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Aster za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.6836 (+227.86%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Aster (ASTER)?

Podívejte se na stránku Historie cen Aster.

Co je Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Aster investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ASTERa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Aster na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Aster a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Aster (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aster (ASTER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aster (ASTER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aster.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aster!

Tokenomika pro Aster (ASTER)

Pochopení tokenomiky Aster (ASTER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ASTER hned teď!

Jak nakupovat Aster (ASTER)

Snažíte se zjistit, jak koupit Aster? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Aster podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ASTER na místní měny

Zdroj Aster

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Aster, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Aster
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aster

Jakou hodnotu má dnes Aster (ASTER)?
Aktuální cena ASTER v USD je 0.9836 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ASTER v USD?
Aktuální cena ASTER v USD je $ 0.9836. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aster?
Tržní kapitalizace ASTER je $ 1.98B USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ASTER v oběhu?
Objem ASTER v oběhu je 2.02B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ASTER?
ASTER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.419058923870731 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ASTER?
ASTER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.08438718204444161 USD.
Jaký je objem obchodování ASTER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ASTER je $ 26.45M USD.
Dosáhne ASTER letos vyšší ceny?
ASTER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenASTER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:34 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod ASTER na USD

Částka

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.9836 USD

Obchodujte ASTER

ASTER/USDC
$0.9889
$0.9889$0.9889
+0.73%
ASTER/USDT
$0.9829
$0.9829$0.9829
+0.11%

