Tokenomika pro Argentine Football (ARG)

Zjistěte klíčové informace o Argentine Football (ARG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Argentine Football (ARG)

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Oficiální webové stránky:
https://socios.com
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5

Argentine Football (ARG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Argentine Football (ARG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.01M
Celkový objem:
$ 20.00M
Objem v oběhu:
$ 8.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.84M
Historické maximum:
$ 9.269
Historické minimum:
$ 0.4221301026710237
Aktuální cena:
$ 0.9422
Tokenomika Argentine Football (ARG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Argentine Football (ARG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARG!

Jak nakupovat ARG

Chtěli byste si přidat Argentine Football (ARG) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ARG, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Argentine Football (ARG)

Analýza historie cen ARG pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ARG

Chcete vědět, kam může ARG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.