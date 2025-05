ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

JménoARG

PoziceNo.1226

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)36.90%

Objem v oběhu7,423,185

Max. objem20,000,000

Celkový objem20,000,000

Poměr v oběhu0.3711%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9.145308590529966,2022-11-18

Nejnižší cena0.4221301026710237,2022-05-12

Veřejný blockchainCHZ

PředstaveníArgentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.