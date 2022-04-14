Tokenomika pro AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Zjistěte klíčové informace o AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Oficiální webové stránky:
https://www.binance.com/en/fan-token/team-profile/alpine
Bílá kniha:
https://research.binance.com/en/projects/alpine-f1
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.47M
$ 23.47M$ 23.47M
Celkový objem:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Objem v oběhu:
$ 18.72M
$ 18.72M$ 18.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.15M
$ 50.15M$ 50.15M
Historické maximum:
$ 5.886
$ 5.886$ 5.886
Historické minimum:
$ 0.5916579141562345
$ 0.5916579141562345$ 0.5916579141562345
Aktuální cena:
$ 1.2537
$ 1.2537$ 1.2537

Tokenomika AlpineF1TeamFanToken (ALPINE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ALPINE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ALPINE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ALPINE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALPINE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.