ALPINE

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

JménoALPINE

PoziceNo.980

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)19.31%

Objem v oběhu15,514,854.22168

Max. objem40,000,000

Celkový objem40,000,000

Poměr v oběhu0.3878%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum11.475176858405153,2022-03-12

Nejnižší cena0.6395256018121135,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

