Tokenomika pro AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Zjistěte klíčové informace o AIXCB by Virtuals (AIXCB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AIXCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

Oficiální webové stránky:
https://aixcbcapital.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU

AIXCB by Virtuals (AIXCB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AIXCB by Virtuals (AIXCB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.39M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 993.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.40M
Historické maximum:
$ 0.0635
Historické minimum:
$ 0.000575701489026845
Aktuální cena:
$ 0.002404
Tokenomika AIXCB by Virtuals (AIXCB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AIXCB by Virtuals (AIXCB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIXCB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIXCB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIXCB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIXCB!

