Tokenomika pro Aerodrome Finance (AERO)

Zjistěte klíčové informace o Aerodrome Finance (AERO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Oficiální webové stránky:
https://aerodrome.finance/
Bílá kniha:
https://aerodrome.finance/docs
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631

Aerodrome Finance (AERO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aerodrome Finance (AERO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.17B
$ 1.17B
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 878.47M
$ 878.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 2.251
$ 2.251
Historické minimum:
$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956
Aktuální cena:
$ 1.3351
$ 1.3351

Tokenomika Aerodrome Finance (AERO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aerodrome Finance (AERO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AERO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AERO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AERO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAERO!

Historie cen pro Aerodrome Finance (AERO)

Analýza historie cen AERO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AERO

Chcete vědět, kam může AERO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AERO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.