Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

JménoAERO

PoziceNo.123

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.67%

Objem v oběhu821,205,895.780411

Max. objem∞

Celkový objem1,631,044,692.8168728

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.330764700582137,2024-12-07

Nejnižší cena0.00642369156521956,2023-12-14

Veřejný blockchainBASE

