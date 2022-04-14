Tokenomika pro AC Milan Fan Token (ACM)

Zjistěte klíčové informace o AC Milan Fan Token (ACM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

Oficiální webové stránky:
https://www.socios.com/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688

AC Milan Fan Token (ACM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AC Milan Fan Token (ACM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.16M
$ 10.16M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 8.97M
$ 8.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 5.529
$ 5.529
Historické minimum:
$ 0.6952686944495973
$ 0.6952686944495973
Aktuální cena:
$ 1.1322
$ 1.1322

Tokenomika AC Milan Fan Token (ACM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AC Milan Fan Token (ACM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ACM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ACM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ACM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuACM!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.