Tokenomika pro Ancient8 (A8)

Zjistěte klíčové informace o Ancient8 (A8), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ancient8 (A8)

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Oficiální webové stránky:
https://ancient8.gg
Bílá kniha:
https://docs.ancient8.gg/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF

Ancient8 (A8): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ancient8 (A8), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 40.48M
$ 40.48M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 324.71M
$ 324.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 124.67M
$ 124.67M
Historické maximum:
$ 0.49563
$ 0.49563
Historické minimum:
$ 0.061919935797642725
$ 0.061919935797642725
Aktuální cena:
$ 0.12467
$ 0.12467

Tokenomika Ancient8 (A8): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ancient8 (A8) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů A8, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu A8, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro A8 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuA8!

Jak nakupovat A8

Chtěli byste si přidat Ancient8 (A8) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu A8, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ancient8 (A8)

Analýza historie cen A8 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny A8

Chcete vědět, kam může A8 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen A8 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.