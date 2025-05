A8

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

JménoA8

PoziceNo.646

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.02%

Objem v oběhu287,855,203.7

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.2878%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4943303442964241,2024-12-19

Nejnižší cena0.061919935797642725,2024-11-03

Veřejný blockchainETH

