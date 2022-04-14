Tokenomika pro Bitcoin Cats (1CAT)
Informace o Bitcoin Cats (1CAT)
Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.
Bitcoin Cats (1CAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitcoin Cats (1CAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bitcoin Cats (1CAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bitcoin Cats (1CAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů 1CAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu 1CAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro 1CAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu1CAT!
Historie cen pro Bitcoin Cats (1CAT)
Analýza historie cen 1CAT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
