First Digital USD

Průvodce nákupem First Digital USD (FDUSD)

MEXC vám pomůže udělat první krok ke kryptoměnové gramotnosti. Objevte našeho průvodce nákupem kryptoměny First Digital USD (FDUSD) na centralizovaných burzách, jako je MEXC.
Podívejte se na to komplexně! Podívejte se na ceny FDUSD a grafy.

Jak nakupovat First Digital USD?

Přečtěte si, jak nakupovat First Digital USD (FDUSD) na MEXC! Tento průvodce se zabývá tím, jak nakupovat First Digital USD na MEXC a začít obchodovat First Digital USD na kryptoměnové platformě, které důvěřují miliony lidí.

Krok 1

Zaregistrujte si účet a dokončete KYC

Nejprve si na MEXC založte účet a dokončete KYC. Můžete tak učinit na oficiálních webových stránkách MEXC nebo v aplikaci MEXC pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy.
Krok 2

Přidejte USDT, USDC nebo USDE do své peněženky

USDT, USDC a USDE usnadňují obchodování na MEXC. USDT, USDC a USDE můžete nakupovat bankovním převodem, OTC nebo prostřednictvím P2P obchodování.

Krok 3

Přejděte na stránku spotového obchodování

Na webových stránkách MEXC klikněte na tlačítko Spot na horní liště a vyhledejte požadované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

Díky více než 2761 tokenům, které jsou k dispozici, si můžete snadno koupit Bitcoin, Ethereum a jiné trendy tokeny.
Krok 5

Dokončete svůj nákup

Zadejte částku tokenů nebo její ekvivalent v místní měně. Klikněte na tlačítko Koupit a kryptoměna First Digital USD bude okamžitě připsána do vaší peněženky.


Proč nakupovat First Digital USD na MEXC?

MEXC je známá svou spolehlivostí, hlubokou likviditou a širokým výběrem tokenů. Díky tomu jsme jedna z nejlepších kryptoměnových platforem, kde můžete nakupovat First Digital USD.

Získejte přístup k více než 2,800 tokenům, což je jeden z nejširších dostupných možností výběru
Nejrychlejší listingy tokenů mezi centralizovanými burzami
Více než 100 platebních metod, ze kterých můžete vybírat
Nejnižší poplatky v odvětví kryptoměn
Proč nakupovat First Digital USD na MEXC?

Připojte se k milionům uživatelů a nakupujte First Digital USD na MEXC ještě dnes.

Nakupujte First Digital USD s využitím více než 100 platebních metod

MEXC podporuje více než 100 platebních možností, což usnadňuje nákup First Digital USD (FDUSD) odkudkoli na světě. Ať už dáváte přednost tradičním metodám, nebo místním platebním kanálům, najdete u nás způsob, který vám bude vyhovovat. Prozkoumejte různé platební metody, jak nakoupit krypto na MEXC!

Tři nejlepší platební metody při nákupu First Digital USD

Kreditní/debetní karty

Kreditní/debetní karty

Nakupujte First Digital USD okamžitě pomocí karet Visa nebo Mastercard. Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější možnost pro obchodníky s kryptoměnami. Vyžaduje to pouze absolvovat KYC ověření.

Bankovní převody

Bankovní převody

V případě větších nákupů First Digital USD je ideální nakupovat kryptoměny bankovním převodem! Tento způsob nabízí spolehlivé vypořádání prostřednictvím globálních sítí, jako je SEPA, SWIFT, a místních sítí v závislosti na regionu.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Využijte tržiště P2P na MEXC a nakupujte First Digital USD přímo od ostatních uživatelů za preferovanou místní měnu. Finanční prostředky jsou bezpečně uloženy v úschově a uvolněny až po potvrzení platby, obvykle do 30 minut.

Další místní možnosti platby

Další místní možnosti platby

MEXC také podporuje regionální metody, jako jsou PIX, PayNow, GCash a další, v závislosti na zemi. Nakupte krypto okamžitě ve 3 snadných krocích

Další tři způsoby, jak snadno získat First Digital USD

MEXC Pre-Market

MEXC Pre-Market

Nakupujte nebo prodávejte First Digital USD před oficiálním uvedením na burzu prostřednictvím pre-market obchodování na MEXC. Tato možnost vám umožňuje získat tokeny předem, takže získáte náskok před ostatními, kteří je budou obchodovat až na spotovém trhu. Kromě toho jsou všechny obchody chráněny a vypořádány automaticky po zalistování.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Získejte včasný přístup k novým tokenovým projektům díky MEXC Launchpad. Stakováním na MX nebo USDT můžete získat alokace tokenů dříve, než se dostanou na volný trh, často za velmi výhodné ceny!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Plňte jednoduché úkoly na platformě a získávejte airdropy First Digital USD zdarma s MEXC Airdrop+. Účastněte se každodenních úkolů a výzev, abyste splnili podmínky. Je to snadný a bezplatný způsob, jak rozšířit své kryptoměnové portfolio a objevovat nové tokeny.

Bez ohledu na metodu jsou vaše transakce chráněny vícevrstvými bezpečnostními protokoly a blokováním sazeb v reálném čase. MEXC zajišťuje bezpečný, rychlý a dostupný nákup First Digital USD.

Kde koupit First Digital USD (FDUSD)

Možná vás zajímá, kde si můžete snadno koupit First Digital USD (FDUSD). Odpověď ale závisí na vašich platebních preferencích a zkušenostech s obchodováním. Na kryptoměnové platformě můžete nakupovat FDUSD pomocí metod, jako je kreditní karta, Apple Pay nebo bankovní převod. Alternativně můžete nakupovat FDUSD také na blockchainu prostřednictvím DEX nebo P2P!

Centralizované burzy (CEX) - místo, kde se začátečníci vydávají na svou cestu světem kryptoměn
Decentralizované burzy (DEX) - pro pokročilé uživatele, kteří dávají přednost kontrole
P2P platformy (Peer-to-Peer) - pro flexibilní uživatele, kteří chtějí řídit rizika

Centralizované burzy (CEX) - místo, kde se začátečníci vydávají na svou cestu světem kryptoměn

Centralizované burzy, jako je MEXC, jsou často nejpřívětivějším řešením pro začátečníky. FDUSD můžete nakupovat přímo pomocí kreditních karet, Apple Pay, bankovních převodů nebo stablecoinů. Burzy CEX také nabízejí transparentní ceny, pokročilé zabezpečení a přístup k nástrojům, jako jsou cenové grafy First Digital USD v reálném čase a historie obchodování.

Jak nakupovat prostřednictvím CEX:

  1. Krok 1
    Přidejte se k MEXC

    Vytvořit si účet a dokončit ověření totožnosti (KYC).

  2. Krok 2
    Vklad

    Vložit prostředky pomocí fiat nebo kryptoměny.

  3. Krok 3
    Hledat

    Vyhledat FDUSD v sekci obchodování.

  4. Krok 4
    Obchodovat

    Zadat nákupní objednávku za tržní nebo limitní cenu.

Decentralizované burzy (DEX) - pro pokročilé uživatele, kteří dávají přednost kontrole

FDUSD si také můžete koupit na decentralizovaných burzách, pokud je k dispozici na blockchainu. Burzy DEX, jako je DEX+ společnosti MEXC, Uniswap nebo PancakeSwap, umožňují přímé obchodování z peněženky do peněženky bez zprostředkovatelů, i když je třeba se vypořádat s gas poplatky a slippage.

Jak nakupovat přes DEX:

  1. Krok 1
    Nastavit peněženku

    Nainstalujte si Web3 peněženku, jako je MetaMask, a převeďte do ní podporovaný základní token (např. ETH nebo BNB).

  2. Krok 2
    Připojit

    Přejděte na platformu DEX a připojte svou peněženku.

  3. Krok 3
    Swap

    Vyhledejte FDUSD a potvrďte kontrakt tokenu.

  4. Krok 4
    Potvrdit obchod

    Zadejte částku, zkontrolujte slippage a schvalte transakci na blockchainu.

P2P platformy (Peer-to-Peer) - pro flexibilní uživatele, kteří chtějí řídit rizika

Pokud chcete nakupovat FDUSD pomocí místních platebních metod, jsou skvělou volbou právě P2P platformy. P2P tržiště na MEXC umožňuje nakupovat kryptoměny přímo od ověřených uživatelů s podporou bankovních převodů, elektronických peněženek nebo dokonce hotovosti.

Jak nakupovat přes P2P:

  1. Krok 1
    Získat MEXC

    Vytvořte si bezplatný účet MEXC a dokončete KYC ověření.

  2. Krok 2
    Přejít na P2P

    Přejděte do sekce P2P a vyberte místní měnu.

  3. Krok 3
    Vyberte si prodejce

    Vyberte si ověřeného prodejce, který podporuje vámi požadovanou platební metodu.

  4. Krok 4
    Dokončit platbu

    Zaplaťte přímo a po potvrzení se bude vaše krypto uvolněno do vaší peněženky MEXC.

Pokud hledáte nejlepší místo pro nákup First Digital USD (FDUSD), centralizované platformy jako MEXC nabízí nejjednodušší a nejbezpečnější cestu, zejména pokud používáte kreditní kartu, Apple Pay nebo fiat. Burzy DEX nabízí flexibilitu uživatelům na blockchainu, zatímco P2P platformám dávají přednost především ti, kteří potřebují využívat místní měny.
Ať už se rozhodnete jakkoli, vytvořte si bezplatný účet a začněte na MEXC bez obav ještě dnes.

Informace o First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

Oficiální webové stránky:https://firstdigitallabs.com/
Bílá kniha:https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf
Block Explorer:https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u

Jaké tokeny nakupují obchodníci tento týden?

Toto jsou nejžhavější trendy tokeny tohoto týdne, které si získávají obrovskou pozornost! Prozkoumejte tyto tokeny a mnoho dalších na MEXC. Obchodujte s velmi nízkými poplatky a získejte přístup k nejrozsáhlejší likviditě.

Videoprůvodci vysvětlující, jak nakupovat First Digital USD

Naučit se nakupovat kryptoměny je snazší, když vidíte každý krok. Naše videonávody pro začátečníky vás provedou celým procesem nákupu First Digital USD pomocí karty, bankovního převodu nebo P2P. Každé video je jasné, bezpečné a snadno sledovatelné, ideální pro ty, kteří se nejlépe učí na základě vizuálních podnětů.
Sledujte hned teď a začněte investovat do First Digital USD na MEXC.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat First Digital USD pomocí debetní/kreditní karty

    Hledáte nejrychlejší způsob, jak koupit First Digital USD? Zjistěte, jak na MEXC okamžitě nakupovat FDUSD pomocí debetní nebo kreditní karty. Tato metoda je ideální pro začátečníky, kteří chtějí rychlost a bezproblémovou zkušenost.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat First Digital USD za fiat s využitím P2P obchodování

    Chcete raději nakupovat First Digital USD přímo od ostatních uživatelů? Naše platforma pro P2P obchodování vám umožňuje bezpečně směnit fiat za FDUSD s využitím více platebních metod. Podívejte se na tento návod a zjistěte, jak bezpečně nakupovat kryptoměny pomocí MEXC P2P.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat FDUSD prostřednictvím spotového obchodování

    Chcete mít nákupy kryptoměny First Digital USD plně pod kontrolou? Spotové obchodování umožňuje nakupovat FDUSD za tržní cenu nebo nastavit limit orders pro lepší obchodování. Toto video vysvětluje vše, co potřebujete vědět o obchodování s BTC na MEXC Spot.

Nakupujte First Digital USD s extrémně nízkými poplatky na MEXC

Nákup First Digital USD (FDUSD) na MEXC znamená vyšší hodnotu za vaše peníze. Jako jedna z kryptoměnových platforem s nejnižšími poplatky na trhu vám MEXC pomůže snížit náklady již od prvního obchodu.

Poplatky za spotové obchodování:
--
Maker
--
Taker
Poplatky za obchodování s futures:
--
Maker
--
Taker

Podívejte se na konkurenční poplatky za obchodování na MEXC

Kromě toho můžete díky akci Festival nulových poplatků na MEXC obchodovat s vybranými spotovými tokeny zcela bez poplatků.

Pět nejlepších obchodovatelných párů s nulovým poplatkem, které stojí za nákup

Futures
Začněte nakupovat First Digital USD ještě dnes - a užívejte si více kryptoměn s nižšími poplatky.

Za posledních 24 hodin uživatelé MEXC nakoupili 0.000 FDUSD, celkem 0.000 USDT.

Komplexní likvidita

Tři nejlepší strategie pro nákup First Digital USD (FDUSD)

Chytré investování začíná dobrým plánem. Použití jasné strategie může pomoci snížit emotivní rozhodnutí, řídit tržní riziko a časem si vybudovat důvěru.

Zde jsou tři oblíbené strategie, jak nakupovat First Digital USD:

1.Průměrování nákladů (DCA)

Investujte v pravidelných intervalech fixní částku do FDUSD bez ohledu na tržní cenu. Tím v průběhu času vyrovnáte cenovou volatilitu.

2.Vstup na základě trendu

Vstupte na trh, když FDUSD vykazuje známky vzestupného trendu nebo prolomení klíčových úrovní odporu. Tento přístup se zaměřuje spíše na potvrzení než na přesné načasování dna.

3.Postupné nákupy

Zadejte několik nákupních objednávek za různé ceny. Tím se rozloží riziko vstupu a umožní ti to účastnit se na různých úrovních trhu.

Každá strategie odpovídá různým rizikovým profilům a tržním podmínkám. Před investicí do First Digital USD nebo do jakéhokoli kryptoměnového aktiva si vždy udělejte vlastní průzkum (DYOR).

Jak bezpečně ukládat First Digital USD

Po nákupu First Digital USD (FDUSD) je dalším důležitým krokem zajištění aktiv. Uložení tokenu je naštěstí celkem snadné.

Možnosti ukládání na MEXC:

Peněženka MEXC

Vaše FDUSD se automaticky uloží do peněženky účtu MEXC. Prostředky jsou chráněny dvoufaktorovým ověřováním (2FA), pokročilým šifrováním a infrastrukturou offline úložiště.

Externí peněženky

FDUSD můžete také vybírat do osobní peněženky a mít tak naprostou kontrolu. Patří sem softwarové peněženky (např. MetaMask, Trust Wallet) pro každodenní přístup nebo offline peněženky (např. Ledger, Trezor) pro dlouhodobé ukládání s maximálním zabezpečením.

Pokud kryptoměny uložíte do offline peněženky, budou vaše privátní klíče offline, a vy tím snížíte riziko hackerských nebo phishingových útoků. Je to preferovaná možnost pro uživatele, kteří plánují držet dlouhodobě.

Vyberte si metodu, která nejlépe odpovídá vašim cílům. MEXC podporuje pohodlí i kontrolu.

Jak prodávat First Digital USD (FDUSD)

MEXC nabízí několik bezpečných a flexibilních možností prodeje First Digital USD, ať už jde o vyplacení, změnu tokenů nebo reakci na tržní trendy.

Spotový trh
Spotový trh

Prodávejte FDUSD okamžitě za tržní cenu nebo si nastavte vlastní limit order. Ideální pro rychlé obchody nebo konverzi na stablecoiny jako USDT.

P2P obchodování
P2P obchodování

Prodávejte FDUSD přímo ostatním uživatelům a získejte místní měnu prostřednictvím preferované platební metody. Ochrana úschovy společnosti MEXC zajišťuje, že každá transakce je bezpečná a ověřená.

Pre-market
Pre-market

U vybraných tokenů nabízí MEXC pre-market obchodování, díky kterému můžete prodávat před oficiálním zalistováním. Díky tomu mají včasní držitelé jedinečnou výhodu při zjišťování cen a likvidity.

Nástroj MEXC pro konverzi
Nástroj MEXC pro konverzi

Pomocí nástroje MEXC pro konverzi můžete okamžitě konvertovat FDUSD na USDT, BTC nebo jiné hlavní tokeny. Je ideální pro rychlé konverze na jedno kliknutí s jasnou sazbou a nulovým slippage.

Každá metoda je podporována pokročilými bezpečnostními systémy společnosti MEXC, systémem pro provádění transakcí v reálném čase a nepřetržitě dostupným oddělením služeb zákazníkům, takže můžete First Digital USD prodávat s důvěrou.

Co můžete dělat po zakoupení tokenů FDUSD?

Po zakoupení kryptoměn jsou možnosti na MEXC neomezené. Ať už chcete obchodovat na spotovém trhu, prozkoumat obchodování futures nebo získat exkluzivní odměny, MEXC nabízí celou řadu funkcí, které vám pomohou zlepšit vaše zkušenosti s kryptoměnami.

Všechny potřebné funkce MEXC jsou podpořeny špičkovým zabezpečením a nepřetržitou podporou. Zjistěte nejnovější cenu First Digital USD (FDUSD), zkontrolujte předpovědi budoucích cen First Digital USD nebo se ponořte do historické výkonnosti FDUSD ještě dnes!

Rizika kryptoměnových aktiv, která byste měli znát před investováním

Investování do kryptoměnových aktiv může nabízet vysoké potenciální výnosy, ale se pojí se značnými riziky. Před nákupem First Digital USD nebo jakékoli jiné kryptoměny je důležité těmto rizikům porozumět.

Klíčová obchodní rizika, na která je třeba pamatovat:

Volatilita
Ceny kryptoměn mohou v krátkých obdobích prudce kolísat, což má vliv na hodnotu vaší investice.
Regulační nejistota
Přístup a legálnost mohou ovlivnit změny vládních předpisů nebo nedostatečná ochrana investorů.
Riziko likvidity
Některé tokeny mohou mít nízký objem obchodování, což ztěžuje jejich nákup nebo prodej za stabilní ceny.
Složitost
Kryptoměnové systémy mohou být obtížně pochopitelné, především pro začátečníky, a to může vést ke špatným rozhodnutím.
Podvody a nereálný tvrzení
Vždy si dávejte pozor na záruky, falešné dárky nebo nabídky, které zní příliš dobře na to, než aby to byla pravda.
Riziko centralizace
Přílišné spoléhání se na jedno aktivum nebo kategorii vás může vystavit vyšším ztrátám.

Před investicí do First Digital USD si nezapomeňte udělat vlastní průzkum (DYOR), seznámit se s projektem i podmínkami na trhu. Informovaná rozhodnutí vedou k lepším výsledkům. Více informací se dozvíte v Crypto Pulse na MEXC. Podívejte se na cenu First Digital USD (FDUSD) ještě dnes!

Nejčastější dotazy

    1. Jak mohu First Digital USD koupit hned teď?

  • Pokud chcete nakoupit FDUSD hned teď, jednoduše si založte zdarma účet MEXC, vložte USDT nebo fiat, přejděte na spotový trh a zadejte nákupní objednávku s použitím tržních nebo limitních cen.

    • 2. Kde si je mohu koupit First Digital USD?

  • First Digital USD můžete nakupovat na kryptoměnových platformách, jako je MEXC, která nabízí vysokou likviditu, super nízké poplatky, rychlé provedení a bezproblémový přechod z fiat měny na kryptoměnu, a to vše podpořené bezpečným úložištěm aktiv.

    • 3. Kolik je aktuálně $1,000 v bitcoinech?

  • Hodnota $1,000 v bitcoinech se neustále mění podle aktuální ceny BTC. Zkontrolujte cenu bitcoinu v reálném čase, abyste zjistili aktuální konverzní kurz a věděli, kolik BTC můžete koupit za $1,000.

    • 4. Mohu investovat do First Digital USD s $10?

  • Ano, do FDUSD investovat můžete už od $10! MEXC podporuje malé vklady v USDT nebo fiat, takže začátečníci mohou začít bez velkého kapitálu.

    • 5. Kolik je 1 FDUSD v USDT?

  • Cena 1 FDUSD v USDT kolísá podle vývoje na trhu. Navštivte stránku cen FDUSD na MEXC a prohlédněte si aktuální kurzy, grafy a hloubku trhu.

    • 6. Je nákup First Digital USD bezpečný?

  • Nákup First Digital USD na MEXC je bezpečný: platforma využívá dvoufaktorovou autentizaci, šifrované úložiště, KYC ověření a úschovu v podobě offline peněženky.

    • 7. Proč se cena First Digital USD tak často mění?

  • Kryptoměny jako First Digital USD jsou velmi volatilní v závislosti na nabídce a poptávce na trhu, zprávách, objemu obchodování a náladě investorů. Volatilita je normální, proto zvažte strategie, jako je DCA, abyste mohli odpovídajícím způsobem řídit rizika.

    • 8. Jaké platební metody mohu použít při nákupu First Digital USD?

  • FDUSD můžete na MEXC nakupovat pomocí kreditních/debetních karet, Apple Pay, bankovních převodů, P2P nebo stablecoinových vkladů. Díky této flexibilitě je nákup First Digital USD pomocí kreditní karty nebo Apple Pay velmi jednoduchý.

    • 9. Musím absolvovat KYC, když si chci koupit First Digital USD?

  • Ano, MEXC vyžaduje KYC ověření (ověření totožnosti), aby bylo možné odemknout možnosti fiat vstupů, jako jsou kreditní karta nebo bankovní vklady. Zlepšuje také zabezpečení platformy a podporuje dodržování předpisů.

    • 10. Jaká je minimální částka pro nákup FDUSD?

  • Na spotovém trhu MEXC můžete často začít nakupovat FDUSD už od pouhých 10 USDT, takže jde o vhodnou volbu pro nové investory i začátečníky.

    • 11. Jak dlouho trvá nákup First Digital USD kreditní kartou?

  • Nákupy kreditními kartami nebo Apple Pay na MEXC jsou obvykle téměř okamžité - peníze na váš účet dorazí okamžitě nebo během několika minut, takže můžete First Digital USD začít hned obchodovat.

    • 12. Jsou za nákup First Digital USD účtovány nějaké dodatečné poplatky?

  • Při obchodování First Digital USD na spotových trzích MEXC mohou být poplatky pro makery/takery nízké, někdy dokonce 0%. Za nákupy kartou nebo P2P obchody mohou být účtovány síťové nebo servisní poplatky. Podívejte se na sazebník poplatků společnosti MEXC.

    • 13. Mohu po nákupu své FDUSD uložit na MEXC?

  • Ano! Po nákupu FDUSD zůstanou ve vaší peněžence MEXC, chráněné vícevrstvým šifrováním, 2FA, seznamy povolených pro výběry a zálohováním v offline úložišti.

    • 14. Jak mohu převést FDUSD do externí peněženky?

  • Pokud chcete přesunout FDUSD z MEXC, přejděte na Vybrat, zadejte adresu externí peněženky (např. hardwarové nebo softwarové) a potvrďte. Vždy si raději překontrolujte adresu, abyste předešli ztrátě.

    • 15. Mohu nakupovat FDUSD v rámci P2P obchodování?

  • Ano, P2P tržiště společnosti MEXC vám umožňuje nakupovat FDUSD přímo od uživatelů. Vyberte si místní měnu, platební metodu a dokončete nákup s ochranou v podobě úschovy.

    • 16. Co je pre-market obchodování FDUSD?

  • Pokud FDUSD je nově zalistovaným tokenem, může MEXC nabízet akce pre-market obchodování. Tato předčasná okna pro obchodování umožňují držitelům nakupovat/prodávat před jejich zalistováním ke spotovému obchodování.

    • 17. Je FDUSD k dispozici na burzách DEX jako Uniswap?

  • Pokud je FDUSD postavený na Ethereu nebo na jiných podporovaných chainech, může být obchodovatelný na DEX, jako je Uniswap nebo PancakeSwap. V takovém případě je ale nutné počítat se správou peněženek, gas poplatky a slippage.

    • 18. Jak mohu zkontrolovat cenové grafy FDUSD v reálném čase?

  • Na stránkách s grafy cen tokenů nabízí MEXC grafy aktuálních cen FDUSD, metriky objemu a nástroje pro hloubku. Pomocí nich můžete sledovat pohyby cen a plánovat vstupní nebo výstupní body.

    • 19. Mohu při nákupu FDUSD nastavit objednávku stop-limit nebo take-profit?

  • Ano, MEXC podporuje pokročilé typy objednávek, jako jsou stop-limit, take-profit a OCO. S jejich pomocí můžete automatizovat strategii při nákupu nebo prodeji FDUSD.

    • 20. JeFirst Digital USD dobrá dlouhodobá investice?

  • To, zda se First Digital USD hodí pro dlouhodobou investici, závisí na jeho základech a vašich vlastních cílech. Než se rozhodnete některý konkrétní projekt, použití tokenu, vývojový tým a plán, udělejte si průzkum.

    • 21. Jak je to s daněmi při nákupu nebo prodeji FDUSD?

  • Daňová pravidla se v jednotlivých zemích liší. V mnoha jurisdikcích není nákup First Digital USD zdanitelný, ale prodej nebo obchodování může přináše kapitálové zisky. Vždy se poraďte s místním účetním.

    • 22. Mohu při nákupu FDUSD využít Apple Pay?

  • Ano, pokud je to ve vaší zemi/regionu podporováno, MEXC umožňuje nákup First Digital USD pomocí Apple Pay. Je to rychlý, bezpečný a pohodlný způsob, jak převádět prostředky na svůj účet pomocí mobilního zařízení.

    • 23. Proč se ceny na CEX, DEX a P2P liší?

  • Ceny se liší v závislosti na likviditě, poplatcích, spreadu a poptávce uživatelů. Burzy CEX, jako je MEXC, obvykle nabízí úzké spready, zatímco burzy DEX a P2P mohou mít náklady na premium nebo slippage.

    • 24. Co mám dělat, když při nákupu First Digital USD na MEXC narazím na nějaké problémy?

  • Pokud se při nákupu First Digital USD narazíte na jakékoli problémy, neprodleně kontaktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti MEXC. Uveďte podrobnosti o problému a oni vám pomohou problém ověřit a vyřešit.

Nástroj MEXC pro konverzi

Nakupujte krypto za více než 160 různých fiat měn

Kalkulačka převodu kryptoměny na fiat

Různé způsoby obchodování First Digital USD v rámci spotových a futures obchodů

Po registraci na MEXC a úspěšném nákupu prvního tokenu USDT nebo FDUSD můžete začít obchodovat First Digital USD ve spotech nebo ve futures a získat vyšší výnosy.

