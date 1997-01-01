Rychlý nákup
Částka
Získáte
USDT
Referenční cena:
Platební karta:
Přidat kartu
Před provedením platby prosím propojte debetní/kreditní kartu.
Rozumím
OK
Nacházíte se na stránce služeb fiat provozované společností Oceanblue Fintech UAB. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ vyjadřujete, že jste si přečetli a souhlasíte s dokumenty Obchodní podmínkyZásady ochrany os. údajů společnosti Oceanblue Fintech UAB.
Jak to funguje?
  • Dokončete pokročilé KYC a dodatečné ověření
    Chcete-li využívat služby debetní/kreditní karty, musíte provést výše uvedená ověření
    KYC
  • Dokončete propojení karty
    Při používání služeb kreditních/debetních karet je třeba před provedením transakce nejprve propojit platební kartu
    Propojit ihned
  • Zadat objednávku
    Získejte nabídky ze systému a pro provedení transakce postupujte podle procesu obchodování
  • Transakce dokončena
    Gratulujeme k úspěšné transakci. Nyní můžete obchodovat na trhu s futures!
    Futures
FAQ
Omezení výběru T+N
Další informace
V případě jakýchkoli dotazů se prosím odešlete OTC tiket pro dotazy.