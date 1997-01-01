Rychlý nákup
Částka
Žádná data
Získáte≈
USDT
Žádná data
Referenční cena:
Platební karta:
Přidat kartu
Před provedením platby prosím propojte debetní/kreditní kartu.
Rozumím
OK
Nacházíte se na stránce služeb fiat provozované společností Oceanblue Fintech UAB. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ vyjadřujete, že jste si přečetli a souhlasíte s dokumenty
Obchodní podmínky
a
Zásady ochrany os. údajů
společnosti Oceanblue Fintech UAB.
Koupit
Jak to funguje?
Dokončete pokročilé KYC a dodatečné ověření
Chcete-li využívat služby debetní/kreditní karty, musíte provést výše uvedená ověření
KYC
Dokončete propojení karty
Při používání služeb kreditních/debetních karet je třeba před provedením transakce nejprve propojit platební kartu
Propojit ihned
Zadat objednávku
Získejte nabídky ze systému a pro provedení transakce postupujte podle procesu obchodování
Transakce dokončena
Gratulujeme k úspěšné transakci. Nyní můžete obchodovat na trhu s futures!
Futures
FAQ
Omezení výběru T+N
Další informace
V případě jakýchkoli dotazů se prosím odešlete
OTC tiket
pro dotazy.