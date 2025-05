FDUSD

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

JménoFDUSD

PoziceNo.58

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0004%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)290.19%

Objem v oběhu1,625,116,384.437396

Max. objem0

Celkový objem1,625,116,384.437396

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.0595932045403598,2023-07-29

Nejnižší cena0.8811103424050479,2025-04-02

Veřejný blockchainETH

