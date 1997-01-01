Dokončete P2P obchody ve třech krocích a nakupujte krypto s nulovými poplatky!
1. Vyberte si svůj inzerát
Vyberte inzerát s požadovanou cenou a platební metodou. Pro dokončení objednávky zadejte množství k nákupu a částku transakce.
2. Zaplatit prodávajícímu
Zašlete peníze prodávajícímu prostřednictvím doporučených platebních metod. Dokončete fiat transakci a klikněte na [Převod dokončen, informujte prodávajícího] na MEXC P2P. MEXC nebude účtovat žádné poplatky.
3. Získejte své krypto
Prodávající uvolní krypto po obdržení platby. Přejděte na fiat účet a prohlédněte si přijaté kryptoměnové prostředky.