Yield Optimizer BTC লোগো

Yield Optimizer BTC প্রাইস (YOBTC)

তালিকাভুক্ত নয়

Yield Optimizer BTC (YOBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$117,484
$117,484$117,484
+0.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Yield Optimizer BTC (YOBTC) এর প্রাইস

Yield Optimizer BTC(YOBTC) বর্তমানে 117,484USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 641.66KUSD। YOBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Yield Optimizer BTC এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.23%
Yield Optimizer BTC এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
5.46 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ YOBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YOBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Yield Optimizer BTC (YOBTC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Yield Optimizer BTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +269.58 ছিল।
গত 30 দিনে, Yield Optimizer BTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,419.5356752000 ছিল।
গত 60 দিনে, Yield Optimizer BTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +8,097.4084740000 ছিল।
গত 90 দিনে, Yield Optimizer BTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +13,441.42233834871 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +269.58+0.23%
30 দিন$ +1,419.5356752000+1.21%
60 দিন$ +8,097.4084740000+6.89%
90 দিন$ +13,441.42233834871+12.92%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Yield Optimizer BTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 116,982
$ 116,982$ 116,982

$ 118,490
$ 118,490$ 118,490

$ 914,351,589,839,370
$ 914,351,589,839,370$ 914,351,589,839,370

+0.05%

+0.23%

+3.33%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 641.66K
$ 641.66K$ 641.66K

--
----

5.46
5.46 5.46

Yield Optimizer BTC (YOBTC) কী?

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Yield Optimizer BTC (YOBTC) এর টোকেনোমিক্স

Yield Optimizer BTC (YOBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YOBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Yield Optimizer BTC (YOBTC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

YOBTC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 YOBTC থেকে VND
3,091,591,460
1 YOBTC থেকে AUD
A$179,750.52
1 YOBTC থেকে GBP
86,938.16
1 YOBTC থেকে EUR
99,861.4
1 YOBTC থেকে USD
$117,484
1 YOBTC থেকে MYR
RM498,132.16
1 YOBTC থেকে TRY
4,778,074.28
1 YOBTC থেকে JPY
¥17,270,148
1 YOBTC থেকে ARS
ARS$155,607,558
1 YOBTC থেকে RUB
9,397,545.16
1 YOBTC থেকে INR
10,305,696.48
1 YOBTC থেকে IDR
Rp1,894,902,960.52
1 YOBTC থেকে KRW
163,171,177.92
1 YOBTC থেকে PHP
6,667,217
1 YOBTC থেকে EGP
￡E.5,702,673.36
1 YOBTC থেকে BRL
R$637,938.12
1 YOBTC থেকে CAD
C$160,953.08
1 YOBTC থেকে BDT
14,255,508.56
1 YOBTC থেকে NGN
179,913,822.76
1 YOBTC থেকে UAH
4,853,264.04
1 YOBTC থেকে VES
Bs15,037,952
1 YOBTC থেকে CLP
$113,489,544
1 YOBTC থেকে PKR
Rs33,290,266.24
1 YOBTC থেকে KZT
63,401,415.44
1 YOBTC থেকে THB
฿3,797,082.88
1 YOBTC থেকে TWD
NT$3,512,771.6
1 YOBTC থেকে AED
د.إ431,166.28
1 YOBTC থেকে CHF
Fr93,987.2
1 YOBTC থেকে HKD
HK$921,074.56
1 YOBTC থেকে MAD
.د.م1,062,055.36
1 YOBTC থেকে MXN
$2,181,677.88
1 YOBTC থেকে PLN
427,641.76
1 YOBTC থেকে RON
лв511,055.4
1 YOBTC থেকে SEK
kr1,124,321.88
1 YOBTC থেকে BGN
лв196,198.28
1 YOBTC থেকে HUF
Ft39,864,670.88
1 YOBTC থেকে CZK
2,464,814.32
1 YOBTC থেকে KWD
د.ك35,832.62
1 YOBTC থেকে ILS
402,970.12