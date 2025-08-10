YETI প্রাইস (YETI)
YETI(YETI) বর্তমানে 0.00933599USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.47MUSD। YETI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YETI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YETI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, YETI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00230096 ছিল।
গত 30 দিনে, YETI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0042231192 ছিল।
গত 60 দিনে, YETI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018288802 ছিল।
গত 90 দিনে, YETI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00230096
|+32.71%
|30 দিন
|$ -0.0042231192
|-45.23%
|60 দিন
|$ +0.0018288802
|+19.59%
|90 দিন
|$ 0
|--
YETI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+32.71%
+69.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.
|1 YETI থেকে VND
₫245.67657685
|1 YETI থেকে AUD
A$0.0142840647
|1 YETI থেকে GBP
￡0.0069086326
|1 YETI থেকে EUR
€0.0079355915
|1 YETI থেকে USD
$0.00933599
|1 YETI থেকে MYR
RM0.0395845976
|1 YETI থেকে TRY
₺0.3796947133
|1 YETI থেকে JPY
¥1.37239053
|1 YETI থেকে ARS
ARS$12.365518755
|1 YETI থেকে RUB
₽0.7467858401
|1 YETI থেকে INR
₹0.8189530428
|1 YETI থেকে IDR
Rp150.5804627897
|1 YETI থেকে KRW
₩12.9665697912
|1 YETI থেকে PHP
₱0.5298174325
|1 YETI থেকে EGP
￡E.0.4531689546
|1 YETI থেকে BRL
R$0.0506944257
|1 YETI থেকে CAD
C$0.0127903063
|1 YETI থেকে BDT
৳1.1328290266
|1 YETI থেকে NGN
₦14.2970417261
|1 YETI থেকে UAH
₴0.3856697469
|1 YETI থেকে VES
Bs1.19500672
|1 YETI থেকে CLP
$9.01856634
|1 YETI থেকে PKR
Rs2.6454461264
|1 YETI থেকে KZT
₸5.0382603634
|1 YETI থেকে THB
฿0.3017391968
|1 YETI থেকে TWD
NT$0.279146101
|1 YETI থেকে AED
د.إ0.0342630833
|1 YETI থেকে CHF
Fr0.007468792
|1 YETI থেকে HKD
HK$0.0731941616
|1 YETI থেকে MAD
.د.م0.0843973496
|1 YETI থেকে MXN
$0.1733693343
|1 YETI থেকে PLN
zł0.0339830036
|1 YETI থেকে RON
лв0.0406115565
|1 YETI থেকে SEK
kr0.0893454243
|1 YETI থেকে BGN
лв0.0155911033
|1 YETI থেকে HUF
Ft3.1678881268
|1 YETI থেকে CZK
Kč0.1958690702
|1 YETI থেকে KWD
د.ك0.00284747695
|1 YETI থেকে ILS
₪0.0320224457