Wrapped BOT প্রাইস (WBOT)
আজ Wrapped BOT (WBOT)-এর লাইভ প্রাইস $ 9.63, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WBOT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WBOT-এর জন্য $ 9.63।
Wrapped BOT বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 15,438,875 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.60M WBOT। গত 24 ঘণ্টায়, WBOT এর ট্রেড হয়েছে $ 9.59 (নিম্ন) এবং $ 9.69 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 10.24 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 8.63।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WBOT গত ঘণ্টায় -0.60% এবং গত 7 দিনে -0.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.12M-তে পৌঁছেছে।
Wrapped BOT এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 15.44M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.12M। WBOT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.60M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1603653.385556252। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 15.44M।
-0.60%
+0.17%
-0.86%
-0.86%
আজকে, Wrapped BOT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01657253 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped BOT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0528166980 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped BOT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped BOT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002627422702353 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01657253
|+0.17%
|30 দিন
|$ -0.0528166980
|-0.54%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.002627422702353
|+0.00%
2040 সালে, Wrapped BOT এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কোনটি Wrapped BOT-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?
Wrapped BOT (WBOT) এখন Tk1184.8925979909648000 BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.17% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।
আজ Wrapped BOT-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?
গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং Wrapped-Tokens,BOT Chain Ecosystem সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।
WBOT-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?
িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।
Wrapped BOT বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?
এটি বর্তমানে #-- বাজার র্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk1899627072.56570682000000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
WBOT-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?
1603655.594155999 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।
আজকের দাম কীভাবে Wrapped BOT-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?
গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk1179.9709257251664000 এবং Tk1192.2751063896624000 দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।
Wrapped BOT কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?
অন্যান্য Wrapped-Tokens,BOT Chain Ecosystem টোকেনের বিপরীতে, WBOT ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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