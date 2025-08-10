WiFi Map প্রাইস (WIFI)
WiFi Map(WIFI) বর্তমানে 0.00394406USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.33MUSD। WIFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WIFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WIFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, WiFi Map থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WiFi Map থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012287592 ছিল।
গত 60 দিনে, WiFi Map থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010062251 ছিল।
গত 90 দিনে, WiFi Map থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00425733645355186 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.69%
|30 দিন
|$ +0.0012287592
|+31.15%
|60 দিন
|$ -0.0010062251
|-25.51%
|90 দিন
|$ -0.00425733645355186
|-51.90%
WiFi Map এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.71%
-1.69%
-9.37%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: - $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests. - Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests - Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks. - Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot. - eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward. - Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data. - WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.
WiFi Map (WIFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WIFIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
