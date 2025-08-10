Usual ETH প্রাইস (ETH0)
Usual ETH(ETH0) বর্তমানে 4,250.38USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 66.08MUSD। ETH0 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ETH0 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ETH0 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Usual ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +111.96 ছিল।
গত 30 দিনে, Usual ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,794.7208298100 ছিল।
গত 60 দিনে, Usual ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Usual ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +111.96
|+2.71%
|30 দিন
|$ +1,794.7208298100
|+42.22%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ 0
|--
Usual ETH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.03%
+2.71%
+24.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.
