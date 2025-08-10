Us Usach প্রাইস (USACH)
Us Usach(USACH) বর্তমানে 0.00011982USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 119.82KUSD। USACH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USACH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USACH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Us Usach থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Us Usach থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000062709 ছিল।
গত 60 দিনে, Us Usach থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000160858 ছিল।
গত 90 দিনে, Us Usach থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00013929097282989515 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000062709
|-5.23%
|60 দিন
|$ -0.0000160858
|-13.42%
|90 দিন
|$ -0.00013929097282989515
|-53.75%
Us Usach এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-8.70%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The $USACH token is designed specifically for the "USACH" community, with the primary goal of creating and supporting an internal economy for its members. This token facilitates simplified peer-to-peer transactions within the group, enabling members to buy, sell, and exchange goods and services seamlessly. Additionally, $USACH aims to encourage charitable activities and community support, providing members with a versatile tool for donations and other acts of generosity. Through these features, $USACH fosters a cohesive, self-sustained ecosystem that reinforces the community's shared values and collaborative spirit.
Us Usach (USACH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USACHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 USACH থেকে VND
₫3.1530633
|1 USACH থেকে AUD
A$0.0001833246
|1 USACH থেকে GBP
￡0.0000886668
|1 USACH থেকে EUR
€0.000101847
|1 USACH থেকে USD
$0.00011982
|1 USACH থেকে MYR
RM0.0005080368
|1 USACH থেকে TRY
₺0.0048730794
|1 USACH থেকে JPY
¥0.01761354
|1 USACH থেকে ARS
ARS$0.15870159
|1 USACH থেকে RUB
₽0.0095844018
|1 USACH থেকে INR
₹0.0105106104
|1 USACH থেকে IDR
Rp1.9325803746
|1 USACH থেকে KRW
₩0.1664156016
|1 USACH থেকে PHP
₱0.006799785
|1 USACH থেকে EGP
￡E.0.0058160628
|1 USACH থেকে BRL
R$0.0006506226
|1 USACH থেকে CAD
C$0.0001641534
|1 USACH থেকে BDT
৳0.0145389588
|1 USACH থেকে NGN
₦0.1834911498
|1 USACH থেকে UAH
₴0.0049497642
|1 USACH থেকে VES
Bs0.01533696
|1 USACH থেকে CLP
$0.11574612
|1 USACH থেকে PKR
Rs0.0339521952
|1 USACH থেকে KZT
₸0.0646620612
|1 USACH থেকে THB
฿0.0038725824
|1 USACH থেকে TWD
NT$0.003582618
|1 USACH থেকে AED
د.إ0.0004397394
|1 USACH থেকে CHF
Fr0.000095856
|1 USACH থেকে HKD
HK$0.0009393888
|1 USACH থেকে MAD
.د.م0.0010831728
|1 USACH থেকে MXN
$0.0022250574
|1 USACH থেকে PLN
zł0.0004361448
|1 USACH থেকে RON
лв0.000521217
|1 USACH থেকে SEK
kr0.0011466774
|1 USACH থেকে BGN
лв0.0002000994
|1 USACH থেকে HUF
Ft0.0406573224
|1 USACH থেকে CZK
Kč0.0025138236
|1 USACH থেকে KWD
د.ك0.0000365451
|1 USACH থেকে ILS
₪0.0004109826