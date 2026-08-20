Talus প্রাইস(US)
আজ Talus (US)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01677, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান US থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি US-এর জন্য ৳ 0.01677।
Talus বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #627 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 36.89M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.20B US। গত 24 ঘণ্টায়, US এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.01672 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01785 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 3.2264600804915568122 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.3272933156702884884।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, US গত ঘণ্টায় -2.28% এবং গত 7 দিনে -37.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 16.60K-তে পৌঁছেছে।
No.627
22.00%
SUI
Talus এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 36.89M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 16.60K। US এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.20B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 167.70M।
-2.28%
-2.55%
-37.73%
-37.73%
Talus এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.0536288
|-2.55%
|30 দিন
|৳ -0.02424
|-59.11%
|60 দিন
|৳ +0.00152
|+9.96%
|90 দিন
|৳ +0.01047
|+166.19%
আজ, US এর পরিবর্তন ৳ -0.0536288 (-2.55%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.02424(-59.11%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, US এর প্রাইস ৳ +0.00152 (+9.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.01047 (+166.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Talus প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Talus-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
US মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
US_USDT 4 ঘন্টার সময়সীমায় S1 এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য করছে। মূল্য 0.01718 এ অবস্থান করছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার নিম্ন অংশে অবস্থিত। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলি ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড লাইন মধ্যম অবস্থানে রয়েছে। সূচকের সামঞ্জস্য স্থানীয় প্রতিফলনের কাঠামো প্রকাশ করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতারা কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নিচে নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করছে। বর্তমান মূল্য গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিক্রম করেনি। MACD স্বর্ণ ক্রস আকার গঠন করেছে। গতিশক্তি সূচক স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী পুনরুদ্ধারের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। RSI মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলি একই দিকে সাড়া দিচ্ছে। উত্তেজনা স্থিতিশীল হয়ে আছে। ক্রয়ের শক্তি নিকটস্থ মূল্যের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিক্রয়ের চাপ পুরোপুরি মুক্ত হয়নি। KDJ এবং StochRSI সূচকের মান অতি-বিক্রয়ের পরে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করেছে। Bollinger Bands এর প্রসারণ সংকুচিত হয়েছে। বাজার কম উত্তেজনাপূর্ণ সংহতির পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। উপরের প্রথম প্রতিরোধ স্তর R1 0.017716 এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.1% দূরে। কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর 0.017358, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.0% দূরে। নিচের প্রথম সমর্থন স্তর S1 0.016979 এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.2% দূরে। শক্তিশালী সমর্থন স্তর S2 0.016621 এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.3% দূরে। নিকটস্থ মূল্য স্তর স্বল্পমেয়াদী দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে। দূরবর্তী সংকেত স্তর চরম পরিস্থিতির সীমানা প্রদান করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Talus এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Talus এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Talus (US) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Talus is an AI infrastructure network that provides the onchain execution layer for autonomous and intelligent agents. It enables AI systems to operate transparently and verifiably onchain through Nexus, its decentralized automation framework.
Talus সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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