Zest Protocol প্রাইস(ZEST)
আজ Zest Protocol (ZEST)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.13305, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ZEST থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ZEST-এর জন্য ৳ 0.13305।
Zest Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #478 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 19.43M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 146.00M ZEST। গত 24 ঘণ্টায়, ZEST এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.13073 (নিম্ন) এবং ৳ 0.14212 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 42.5889535872456233523 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 7.3264550613734438541।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ZEST গত ঘণ্টায় +0.30% এবং গত 7 দিনে -11.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 85.88K-তে পৌঁছেছে।
No.478
14.60%
BSC
Zest Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 19.43M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 85.88K। ZEST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 146.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 133.05M।
+0.30%
-1.01%
-11.15%
-11.15%
Zest Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.165902
|-1.01%
|30 দিন
|৳ -0.09779
|-42.37%
|60 দিন
|৳ -0.11858
|-47.13%
|90 দিন
|৳ +0.00481
|+3.75%
আজ, ZEST এর পরিবর্তন ৳ -0.165902 (-1.01%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.09779(-42.37%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ZEST এর প্রাইস ৳ -0.11858 (-47.13%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.00481 (+3.75%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Zest Protocol (ZEST) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Zest Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Zest Protocol-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ZEST মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
ZEST_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.13972 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.13992 কেন্দ্রবিন্দুর খুব কাছে। মূল্য S1 এবং R1-এর মধ্যে গঠিত সংকীর্ণ পরিসরের ভিতরে অবস্থান করছে, আর বাই পক্ষের সারিবদ্ধ মূল্যগত গড় সিস্টেম নিচের দিকে কাঠামোগত সমর্থন প্রদান করছে। সূচকগুলো দিকনির্দেশে বিভ্রান্তি দেখাচ্ছে, সংক্ষিপ্তমেয়াদী প্রবণতা এখনও হালচাল পর্যায় থেকে বের হয়নি। MACD ডাইভারজেন্স সিগন্যাল রেকর্ড করেছে, যা ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার ক্ষয় প্রকাশ করছে। RSI মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, ক্রয়-বিক্রয়ের শক্তি সাময়িকভাবে সমতা বজায় রেখেছে। KDJ এবং StochRSI মান নিম্নমুখী হয়েছে, দ্রুত ও ধীর লাইনের সূচকগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজন দেখা যাচ্ছে। ওয়েভলেট নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে, বাজারে একতরফা অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির কেন্দ্রীভূত অভাব রয়েছে; ফলে বাই ও সেল পক্ষ বর্তমান মূল্যের আশেপাশেই নিয়ন্ত্রণের জন্য বারবার লড়াই করছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 মাত্র 0.14036, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.3% দূরে। উপরের দিকে দূরবর্তী সমর্থন হিসেবে R2 মাত্র 0.14136 অবস্থান করছে, যা দ্বিতীয় প্রতিরোধ রেখা হিসেবে কাজ করবে। নিচের দিকে সবচেয়ে নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 মাত্র 0.13872, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.8% দূরে। আরও গভীর সমর্থন স্তর S2 মাত্র 0.13808। বর্তমান মূল্য ঘন কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, উপরে ও নিচের দিকে স্থান সীমিত, তাই 0.13972 কেন্দ্রবিন্দুর উপর কার্যকরী স্থিতিশীলতার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Zest Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Zest Protocol (ZEST) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Zest Protocol is the leading Bitcoin lending protocol, enabling BTC holders to earn yield on their Bitcoin and borrow stablecoins against it. Zest Protocol is now building Bitcoin Collateral Vaults, the first lending market on Bitcoin L1 enabled by BitVM: BTC stays on the base layer while stablecoins are borrowed on EVM chains. Phase 1 launches with a guardian signer set. Phase 2 upgrades to fully trustless BTC-native verification via BitVM, removing every intermediary between collateral and credit.
Zest Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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