SPACEX(PRE) প্রাইস(SPACEX(PRE))
আজ SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE))-এর লাইভ প্রাইস ৳ 137.73, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.56% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SPACEX(PRE) থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SPACEX(PRE)-এর জন্য ৳ 137.73।
SPACEX(PRE) বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SPACEX(PRE)। গত 24 ঘণ্টায়, SPACEX(PRE) এর ট্রেড হয়েছে ৳ 137.03 (নিম্ন) এবং ৳ 145.55 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SPACEX(PRE) গত ঘণ্টায় -0.18% এবং গত 7 দিনে -5.57% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 64.73K-তে পৌঁছেছে।
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SPACEX(PRE) এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 64.73K। SPACEX(PRE) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে --। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 1.80T।
-0.18%
-1.55%
-5.57%
-5.57%
SPACEX(PRE) এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -266.7788
|-1.55%
|30 দিন
|৳ +17.1
|+14.17%
|60 দিন
|৳ -33.42
|-19.53%
|90 দিন
|৳ +17.73
|+14.77%
আজ, SPACEX(PRE) এর পরিবর্তন ৳ -266.7788 (-1.55%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +17.1(+14.17%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SPACEX(PRE) এর প্রাইস ৳ -33.42 (-19.53%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +17.73 (+14.77%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই SPACEX(PRE) প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, SPACEX(PRE) এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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SPACEX(PRE) is an asset certificate in the form of MEXC Mirror Credits before SpaceX's IPO, designed to mirror the market value of SpaceX both before and after its listing. By obtaining hedging exposure in the market, MEXC provides users with multiple exit options or long-term holding options aligned with the target company's fair market value.
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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