this will cook প্রাইস (WOMEN)
this will cook(WOMEN) বর্তমানে 0.00001465USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.61KUSD। WOMEN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ WOMEN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WOMEN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, this will cook থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, this will cook থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000010408 ছিল।
গত 60 দিনে, this will cook থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000016668 ছিল।
গত 90 দিনে, this will cook থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000785812629471513 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.44%
|30 দিন
|$ +0.0000010408
|+7.10%
|60 দিন
|$ -0.0000016668
|-11.37%
|90 দিন
|$ -0.000000785812629471513
|-5.09%
this will cook এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.67%
-0.44%
+9.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK.
this will cook (WOMEN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
